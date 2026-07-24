(ANSA) - BERLINO, 24 LUG - Il presidente del consiglio di sorveglianza della Commerzbank, Jens Weidmann, ha invitato UniCredit ad avviare colloqui con il management della Commerzbank. "Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza della Commerzbank hanno più volte sottolineato di essere disponibili a farlo", ha dichiarato Weidmann al quotidiano Handelsblatt. "Anche se avremmo voluto che fosse diversamente, i rapporti di maggioranza alla prossima assemblea generale sono chiari", ha aggiunto. "Ora si tratta di definire, attraverso colloqui costruttivi, i punti chiave per i dipendenti, gli azionisti e i clienti della banca", ha affermato Weidmann. Con le sue dichiarazioni, Weidmann ha al contempo segnalato che la Commerzbank sta ora rinunciando alla sua lotta per l'autonomia. (ANSA).