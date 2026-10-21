(ANSA) - NEW YORK, 21 OTT - Bufera in Usa su Steve Witkoff dopo che ha ringraziato e definito "compassionevole" Vladimir Putin per il rilascio di Stephen Hubbard, l'americano in carcare in Russia da quattro anni. "Parla tanto del fatto che il mio presidente, il presidente Trump, sia compassionevole. Anche lei è compassionevole, glielo riconosco, la lodo per questo e la ringrazio ancora", ha affermato Witkoff. "Putin è un assassino spietato", ha osservato il senatore conservatore John Corbyn, mentre il deputato repubblicano Don Bacon ha definito le parole di Witkoff un "altro imbarazzo". "Dovrebbe guardare sul dizionario cosa significa compassionevole. Dovrebbe tornare in Ucraina e chiedere alla famiglie dei bambini rapiti e uccisi da Putin se pensano che sia compassionevole", ha detto il senatore repubblicano Thom Tillis. (ANSA).