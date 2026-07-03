(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Il segretario alla Difesa Pete Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare a una riunione con i vertici militari della Nato che gli Stati Uniti stavano preparando ulteriori tagli alle proprie forze in Europa, che sarebbero andati oltre la cancellazione del dispiegamento di una brigata corazzata in Polonia e il precedente ritiro di una brigata di fanteria dalla Romania. Tuttavia, la proposta di Hegseth è stata bocciata dopo essere stata condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari. Lo scrive il Wsj in un'esclusiva citando sue fonti. Il capo del Pentagono ha alla fine affermato che gli Stati Uniti condurranno una revisione della propria presenza militare in Europa, che potrebbe richiedere fino a sei mesi. L'episodio, scrive il Wall Street Journal, indica che l'amministrazione non ha ancora deciso i tempi e la portata di una potenziale riduzione del numero di truppe americane in Europa, osserva la pubblicazione. (ANSA).