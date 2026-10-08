(ANSA) - NEW YORK, 08 OTT - L'ambasciatrice americana in Grecia ed ex fidanzata di Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, avrebbe chiesto 100mila dollari a un esponente Maga promettendo l'accesso con l'amministrazione per risolvere problemi fiscali e giudiziari. Lo rivela il Wall Street Journal. Lo scoop del giornale ha creato imbarazzo al segretario di Stato Marco Rubio in visita ad Atene. Secondo il Wsj Guilfoyle avrebbe sollecitato Eric Deters a saldare un suo debito da 100 mila dollari con American Express. "Se fai un bonifico direttamente ad Amex, non resterà traccia", gli avrebbe scritto su Signal nel luglio 2025, pochi giorni prima dell'audizione al Senato per la conferma della nomina al timone dell'ambasciata. Deters sostiene di non aver pagato e che Guilfoyle non abbia mai mantenuto le promesse di aiutarlo. L'ambasciatrice contesta l'autenticità dei messaggi. Diversi democratici hanno chiesto al Dipartimento di Stato di indagare mentre Rubio ha rifiutato i commenti: "Quel che si legge sui giornali - ha detto durante una conferenza stampa nella capitale greca - non è vangelo". Guilfoyle, che fino a 20 anni fa è stata sposata con Gavin Newsom, è stata nominata da Donald Trump ambasciatrice in Grecia nel dicembre 2024. La nomina, arrivata coincidenza con la nuova relazione di Don Jr. con Bettina Anderson diventata pubblica proprio in quei giorni, aveva alimentato voci che fosse stata allontanata dall'entourage familiare. (ANSA).