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(ANSA) - WASHINGTON, JUL 30 - Alcuni dirigenti di Tesla hanno ricevuto l'ordine di prepararsi alla separazione delle attività cinesi dell'azienda in vista di una possibile fusione con SpaceX. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui il patron Elon Musk ha strutturato le attività cinesi di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle Usa, proprio a causa delle tensioni geopolitiche. La configurazione potrebbe rivelarsi utile anche qualora decidesse di procedere con una fusione con SpaceX, che secondo gli analisti potrebbe rivelarsi come la soluzione naturale nel riordino della galassia degli asset di Musk, l'uomo più ricco del pianeta. (ANSA).