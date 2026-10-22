(ANSA) - NEW YORK, 22 OTT - Donald Trump ha chiamato Elon Musk e gli ha chiesto di rimuovere le restrizioni a Starlink per l'Ucraina. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Dopo la conversazione il sistema ha ripreso a funzionare in modo più regolare, afferma il Wall Street Journal. Trump ha detto a Musk di essere frustrato dal fatto che la velocità di Starlink fosse limitata. La conversazione è avvenuta dopo le iniscrezioni del Wall Street Journal, secondo il quale è stato Musk ha ordinare i limiti a Starlink. (ANSA).