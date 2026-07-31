(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Trump da settimane va dicendo ai suoi collaboratori che gli iraniani sono "folli" e si è lamentato che l'accordo provvisorio raggiunto fosse privo di significato e che aveva sempre saputo che non avrebbe funzionato, riporta il Wall Street Journal precisando che l'attacco ordinato punta a indurre Teheran alla resa. (ANSA).