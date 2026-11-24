(ANSA) - NEW YORK, 24 NOV - Gli Stati Uniti si preparano ad alzare i dazi nei confronti di Cina e decine di altri paesi che, secondo l'amministrazione Trump, danneggiano le aziende americane sostenendo la propria produzione industriale. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le tariffe sarebbero legate all'indagine condotta sui sussidi industriali concessi da Cina, Unione Europea ed altri 14 Paesi. Non è chiaro quando potrebbero scattare e quale sarà il loro ammontare. L'Ue e il Giappone potrebbero essere oggetto di dazi pari e o inferiori al 15%. (ANSA).