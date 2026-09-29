(ANSA) - ISTANBUL, 29 SET - La piattaforma di Elon Musk, X, ha disposto durante la scorsa settimana il blocco di quasi 500 account in Turchia, tra cui quelli di giornalisti, economisti e accademici, in seguito a ordinanze di tribunale turchi che hanno chiesto di oscurare i profili citando la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Lo ha denunciato il portale turco che monitora la censura on-line EngelliWeb, mentre Bloomberg ha sottolineato che sebbene X non abbia specificato il motivo delle restrizioni le ordinanze dei tribunali sono arrivate dopo che la piattaforma di Musk in Turchia è stata inondata di commenti sulla crisi dei fondi di investimento esplosa a metà settembre, che ha provocato un crollo della Borsa e ha portato all'arresto di decine di persone nell'ambito di un'indagine sulla manipolazione dei mercati. Tra gli account bloccati ci sono quelli dei giornalisti Ersin Eroglu, Canan Kay e della testata Kisa Dalga, oltre che quelli dell'economista Inan Mutlu, del professore universitario Yaman Akdeniz e di Veysel Ulusoy, fondatore del gruppo di ricerca indipendente sull'inflazione Enag, mentre al momento, alcuni degli account per cui i tribunali hanno chiesto le restrizioni sono ancora accessibili. Almeno 45 persone sono state arrestate in Turchia la scorsa settimana nell'ambito di un'inchiesta sulla manipolazione dei mercati lanciata dopo che i fondi di alcune società di gestione del risparmio non erano state in grado di pagare gli investitori che volevano riscattare il proprio capitale. "Non c'è alcun rischio di contagio per il nostro sistema finanziario", ha dichiarato il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, che oggi presiederà una riunione sulla situazione con i principali rappresentanti delle istituzioni economiche del Paese. Sono 455.758 gli investitori che detengono quote nei 131 fondi al centro dello scandalo per cui è stata ordinata la liquidazione, per un valore stimato in 18 miliardi di dollari. (ANSA).