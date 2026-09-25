(ANSA) - PECHINO, 25 SET - Le prospettive delle relazioni tra Cina e Usa "saranno sempre più luminose. Guardando al resto dell'anno, avremo altre due occasioni per incontrarci: prima la riunione dell'Apec in Cina e poi il vertice del G20 negli Stati Uniti. Invito calorosamente il presidente e la first lady a visitare la Cina". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, parlando alla Casa Bianca, rivolgendosi a Donald e Melania Trump. "Beh, grazie mille. Lo faremo", ha replicato il tycoon. (ANSA).