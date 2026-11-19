(ANSA) - PECHINO, 19 NOV - Le armi nucleari devono essere vietate completamente e distrutte integralmente, con l'obiettivo finale di costruire un mondo libero da armi atomiche. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping durante il trilaterale con Putin e Trump a Shenzhen. Lo riferisce la Cctv. Le armi nucleari, ha affermato Xi, sono una "spada di Damocle" sospesa sul capo dell'umanità. "Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere combattuta", ha sottolineato il leader cinese, esortando a fare tutto il possibile per prevenirla. Xi ha inoltre richiamato la necessità di rispettare il Trattato di non proliferazione nucleare. (ANSA).