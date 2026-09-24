(ANSA) - WASHINGTON, 23 SET - "Sono lieto di effettuare una visita di stato negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump. A nome del popolo cinese, porgo i miei più sinceri saluti e i migliori auguri al popolo americano". Lo afferma il presidente Xi Jinping in una nota diffusa dopo il suo arrivo a Washington dalla diplomazia di Pechino. Cina e Stati Uniti "sono entrambe grandi nazioni", con "grandi popoli". I due Paesi "dovrebbero essere partner, non avversari" e la "grande rinascita della nazione cinese e il ritorno alla grandezza dell'America possono essere raggiunti simultaneamente, reciprocamente vantaggiosi e a beneficio del mondo intero". I popoli di Cina e Usa "vantano una lunga storia di scambi amichevoli e i loro interessi sono profondamente interconnessi", aggiunge Xi. "Quest'anno è cruciale per lo sviluppo sia della Cina sia degli Stati Uniti. Durante la visita del presidente Trump in Cina a maggio, abbiamo concordato di costruire una relazione strategica costruttiva e stabile" tra i due Paesi, "fornendo una guida strategica per il futuro sviluppo delle relazioni sino-americane". Entrambe le parti "dovrebbero venirsi incontro, promuovere la formazione di una relazione stabile caratterizzata dalla cooperazione come pilastro fondamentale, da una competizione moderata, da divergenze gestibili e da un futuro di pace promettente, e tracciare un percorso corretto per la coesistenza delle due grandi potenze nella nuova era. Ne sono fiducioso", osserva ancora Xi. Il mondo si evolve e i tempi cambiano, "ma la logica storica della coesistenza pacifica tra Cina e Stati Uniti rimane immutata, la buona volontà dei due popoli verso gli scambi amichevoli rimane immutata e le aspettative generali della comunità internazionale nei confronti di Cina e Stati Uniti rimangono immutate", aggiunge il presidente cinese, convinto che "questa visita raggiungerà di sicuro risultati fruttuosi, migliorerà il benessere dei popoli di entrambi i paesi e infonderà speranza per la pace mondiale". (ANSA).