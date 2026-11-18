(ANSA) - PECHINO, 18 NOV - Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto una maggiore cooperazione internazionale nel campo dell'intelligenza artificiale, mentre cresce la pressione sulle principali potenze mondiali affinché intensifichino gli sforzi per affrontare i rischi legati a questa tecnologia. "Dovremmo promuovere attivamente partenariati per l'innovazione scientifica e tecnologica, approfondire la cooperazione nell'economia digitale e nell'intelligenza artificiale e favorire una transizione verde e a basse emissioni di carbonio", ha dichiarato Xi durante un incontro dell'Apec a Shenzhen. Il presidente cinese Xi Jinping ha inoltre invitato i Paesi dell'Asia-Pacifico a rafforzare la cooperazione nell'innovazione scientifica e tecnologica, nell'economia digitale e nell'intelligenza artificiale, promuovendo al contempo la transizione verde e a basse emissioni di carbonio. Lo riferisce Xinhua. Xi ha inoltre sostenuto la creazione di un'associazione mondiale per la cooperazione economica tra le aree delle grandi baie, con l'obiettivo di intensificare gli scambi e le interazioni tra queste regioni ed esplorare nuove modalità di cooperazione economica nell'Asia-Pacifico. (ANSA).