(ANSA) - PECHINO, 18 NOV - Il presidente cinese Xi Jinping, al centro e accanto alla moglie Peng Liyuan, il presidente statunitense Donald Trump al suo fianco e il leader russo Vladimir Putin accanto alla moglie di Xi sono in prima fila nella foto ufficiale di famiglia dei leader dell'Asia-Pacifico (Apec), diffusa dalla Bbc. Trump si trova accanto a Xi, mentre Putin è anch'egli schierato nella prima fila. Nella seconda compaiono, tra gli altri, il premier canadese Mark Carney e la premier giapponese Sanae Takaichi. (ANSA).