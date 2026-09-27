(ANSA) - SANAA, 27 SET - Un attacco condotto in Yemen dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, ha causato sette morti e 40 feriti; lo ha riferito l'emittente televisiva degli Houthi, gruppo filo-iraniano. L'attacco ha colpito il mercato centrale di Taiz, nel sud-ovest del Paese, ha affermato l'emittente Almasirah. Questa grande città, controllata dalle forze governative, si trova su uno dei principali fronti di combattimento contro gli Houthi. Il conflitto si è intensificato quando i combattenti antigovernativi hanno lanciato un'offensiva letale, consolidando il controllo sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb, che collega l'Europa all'Asia attraverso il Canale di Suez. Proprio sabato, la potente monarchia del Golfo ha reso noto di aver intercettato due droni "lanciati dalla milizia terroristica Houthi in direzione della regione di Riad". In questo contesto, alcune scuole di Riad hanno annunciato domenica che, per una settimana, le lezioni si sarebbero svolte a distanza. In Yemen, nonostante i quotidiani bombardamenti sauditi e i combattimenti in corso sul terreno, le forze governative e Riad non sono riuscite a respingere gli Houthi, e i loro appelli per ottenere aiuti internazionali sono finora rimasti senza esito. (ANSA).