(ANSA) - WASHINGTON, 17 OTT - "Grazie, presidente Trump, per aver accolto me e la mia famiglia nello Studio Ovale e per i generosi doni che ha fatto ai miei figli in occasione del compleanno di mio figlio. È stato un onore indimenticabile". Lo scrive Katie Zacharia su X, all'indomani del suo licenziamento dopo soli cinque giorni da portavoce della Casa Bianca, allegando una foto con marito e quattro figli insieme al tycoon. In un post precedente, Zacharia ha rimarcato che "il presidente Trump è un uomo gentile, meraviglioso, garbato, premuroso, entusiasta e gran lavoratore. Vorrei che più americani lo apprezzassero. Nessuno riuscirà mai a rendere l'America grande come ha fatto lui e come continua a fare". Per questo, "è stato un onore lavorare per lui", ha aggiunto l'ex portavoce, allegando una foto scattata insieme a Trump nello Studio Ovale. (ANSA).