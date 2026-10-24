(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Giorgia Meloni ascolti Al Bano che chiede di riaprire le porte dell'Italia alla Russia. Lo afferma su Telegram Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, postando un'intervista concessa dal cantante a Sandro Teti Editore e pubblicata su YouTube il 21 ottobre. "Il famoso e popolare cantante italiano Al Bano, molto conosciuto e amato nel nostro Paese - afferma Zakharova - ha rivolto un appello pubblico, molto sincero e sentito, alla presidente del Consiglio dei ministri italiano Giorgia Meloni. Sottolineando i profondi legami storici e culturali tra i nostri Paesi, ha esortato con grande emotività la presidente del Consiglio a smettere di imporre sanzioni alla Russia, riaprire le porte alla Russia e iniziare finalmente a lavorare concretamente per raggiungere una pace duratura in Ucraina. Ma la sua voce verrà ascoltata a Roma?". "A giudicare dagli ultimi avvenimenti le autorità italiane sembrano avere serie difficoltà ad accogliere le voci che dissentono dal discorso politico predominante", prosegue il post di Zacharova. "I giovani italiani protestano: si cerca una pista russa. I cittadini italiani esprimono il loro malcontento: si sospetta un'influenza straniera", osserva ancora, chiedendosi ironicamente se "il prossimo obiettivo delle indagini dei servizi segreti italiani sarà Al Bano". Nel rivolgersi alla premier, Al Bano nella sua intervista aveva affermato che la Russia è un Paese "che ci ama" e che "ha molta linfa italiana", chiedendosi: "Perché fare sanzioni alla Russia? Diamo azioni alla Russia, diamo fiori alla Russia. Facciamo in modo che si smetta questa maledetta guerra". E aveva aggiunto: "Cara Giorgia, ti voglio bene. Te ne vorrei ancora di più se apriamo le porte alla Russia. Io sono un uomo di pace". (ANSA).