(ANSA) - GENOVA, 25 SET - Alle prossime elezioni si arriverà senza il certificato cartaceo, ma con quello virtuale. Lo ha confermato il ministro Zangrillo rispondendo a una domanda a margine di un convegno in corso a Genova. "Prima di luglio abbiamo realizzato una semplificazione molto importante sulla quale stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia operativa, che è la disponibilità della tessera elettorale digitale - ha spiegato Zangrillo -. Questa è una semplificazione importante per i cittadini. Con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli". (ANSA).