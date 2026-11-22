(ANSA) - ROMA, 22 NOV - A Dymer, nella regione di Kiev, un bambino è stato estratto dalle macerie e sta ricevendo le cure necessarie. Purtroppo, non si hanno ancora notizie di 10 persone mentre quattro persone sono morte. Lo scrive su X Volodymyr Zelensky aggiungendo che nell'attacco a Vyshneve, nella regione di Kiev, contro un negozio di alimentari tre persone sono morte e tredici sono rimaste ferite. "Il terrore russo è costante, le continue prepotenze di questi criminali sono incessanti, e noi avremo risposte giuste a tutto questo terrore". (ANSA).