(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Il presidente Volodymyr Zelensky, in un'intervista a El Paìs, ha affermato che la Russia sta cercando di costringere gli ucraini ad abbandonare Kiev intensificando gli attacchi contro obiettivi civili e ha previsto un'ulteriore escalation in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. "Vogliono che gli ucraini, e in particolare i residenti della capitale, lascino la città. Lo volevano davvero fin dall'inizio dell'invasione su larga scala". Secondo Zelensky, Mosca aveva tentato di far fuggire la popolazione da Kiev per dimostrare che, senza la capitale, non sarebbe esistito il Paese, aggiungendo che i russi stanno colpendo obiettivi civili nel tentativo di paralizzare la città, impedendo alle persone di recarsi al lavoro e ai bambini di frequentare scuole e asili. Il presidente ucraino ha collegato l'intensificazione degli attacchi russi all'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. A suo avviso, Putin continuerà a inasprire la situazione per dimostrare la propria forza, inviando segnali dal Cremlino diretti principalmente a Washington. "La tattica di Putin consiste nell'intensificare il conflitto il più possibile, e continuerà a farlo. E man mano che si avvicinano le elezioni di metà mandato, lo farà sempre di più", ha detto. (ANSA).