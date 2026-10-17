(ANSA) - ROMA, 17 OTT - La decisione degli Usa di non applicare il Lindsey Graham Act, che avrebbe dovuto esercitare una pressione efficace sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, rischia di incoraggiare Vladimir Putin a proseguire il conflitto. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio su X, criticando Washington nel giorno successivo a un massiccio attacco russo contro le infrastrutture energetiche ucraine. "Un blackout delle sanzioni statunitensi, l'allentamento della pressione sull'aggressore e le ricompense finanziarie per Putin: tutto questo lo incoraggia soltanto a continuare gli attacchi", ha scritto. La Russia sta cercando di provocare un blackout in Ucraina alla vigilia dell'inverno, lasciando milioni di persone senza elettricità e riscaldamento, ha aggiunto Zelensky nel post, denunciando uno dei più vasti attacchi russi contro il settore energetico del Paese. (ANSA).