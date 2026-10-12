(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "I russi continuano la loro campagna di terrore contro il nostro popolo, colpendo edifici residenziali e causando vittime. Questa sera, la Russia ha colpito un grattacielo residenziale a Kiev con un drone Shahed. Al momento si contano due vittime", lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. "Questa è un'ulteriore prova del fatto che la Russia deve subire una pressione maggiore. Sono loro a continuare questi attacchi brutali. Sono loro a prolungare la guerra. Anche ora, in risposta alla proposta americana, arrivano gli Shahed. - continua Zelensky su X - Confidiamo che gli Usa colgano questi segnali provenienti dalla Russia e agiscano con fermezza. Serve fermezza per costringere la Russia a porre fine a questa guerra". (ANSA).