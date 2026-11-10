(ANSA) - ROMA, 10 NOV - I colloqui trilaterali tenutisi oggi ad Abu Dhabi sulla guerra in Ucraina sono stati "costruttivi e approfonditi", e "si è parlato in dettaglio dei contenuti delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina" e su come "assicurare che tali garanzie funzionino nel lungo periodo": lo afferma su X il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, riferendo di un resoconto ricevuto dai negoziatori. "Si è discusso della necessità e dei possibili parametri delle misure umanitarie. La liberazione dei prigionieri è una priorità", ha aggiunto Zelensky, che ha dato istruzioni "per proseguire il dialogo" nei colloqui previsti domani e "nei prossimi giorni". (ANSA).