(ANSA) - KIEV, 09 OTT - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Donald Trump ha preso una decisione "indegna" accettando petrolio russo per alleviare la carenza di forniture negli Stati Uniti. "Non è certo onesto, non è certo degno dei nostri partner ed è, a mio avviso, una decisione debole", ha detto Zelensky ai giornalisti. Tali dichiarazioni sono giunte mentre i negoziatori ucraini si apprestavano a incontrare gli inviati statunitensi negli Stati Uniti, tra oggi e domani. (ANSA).