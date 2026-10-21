(ANSA) - KIEV, 21 OTT - L'Ucraina è favorevole a tenere rapidamente colloqui a tre con la Russia e gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato oggi il presidente Volodymyr Zelensky, in seguito agli incontri separati che un inviato statunitense ha avuto con lui e con la sua controparte russa. "Abbiamo appreso che la Russia... è favorevole a un incontro trilaterale tra i nostri team", ha riferito Zelensky ai giornalisti. "La parte americana propone di organizzare questo incontro il prima possibile. Noi siamo favorevoli". (ANSA).