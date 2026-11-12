(ANSA) - DUBLINO, 12 NOV - "Gli europei si unirano al tavolo" al prossimo round negoziale. Lo ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un breve punto stampa con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner. Zelensky ha salutato "i passi avanti" emersi dopo i colloqui di Abu Dhabi e il viaggio di Witkoff e Kushner a Mosca e ha ricordato che lo scambio di prigionieri concordato "sarà il più grande scambio di prigionieri mai realizzato". Anche l'inviato Usa e genero di Trump Jared Kushner ha affermato che "un accordo è impossibile senza gli europei al tavolo dei negoziati". (ANSA).