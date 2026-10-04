(ANSA) - KIEV, 04 OTT - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre fine al conflitto in corso da quattro anni e mezzo, prevedendone lo svolgimento entro la fine di ottobre. "La parte americana è attualmente in contatto con Ucraina e Russia e propone di organizzare un incontro a livello tecnico in formato trilaterale entro la fine di ottobre", ha riferito Zelensky ai giornalisti. (ANSA).