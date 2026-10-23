(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "I limiti di velocità su Starlink e Starshield sono ancora attivi. La velocità non è stata ripristinata. E la consegna degli intercettori per proteggerci dai missili balistici russi è ancora in ritardo. Stiamo aspettando intercettori che erano già stati concordati. Ma non stanno ancora arrivando. Questo è un vero problema, perché i russi ci attaccano quasi ogni singolo giorno". Lo annuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, ripostando sui social il suo discorso all'Hudson Institute. "Tutto questo sta accadendo mentre continuiamo le nostre operazioni piuttosto riuscite al fronte. Continuiamo a difendere le posizioni. Le cose sono diventate più difficili in parte a causa delle politiche e dei limiti di velocità di Starlink e Starshield. Ma la nostra linea del fronte resiste ancora e sono orgoglioso di quanto siano forti le nostre persone". (ANSA).