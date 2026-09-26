(ANSA) - ROMA, 26 SET - "La Russia cerca qualsiasi pretesto per evitare i negoziati e continuare la guerra. L'Ucraina, insieme ai partner internazionali, si sta adoperando per costringere il Cremlino a porre fine alla sua aggressione". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportato da Rbc-Ucraina citando il suo canale Telegram . Secondo il capo dello Stato ucraino, "Mosca non si sta chiaramente preparando a cessare le ostilità in questo momento. Il dittatore russo Vladimir Putin trova costantemente scuse per evitare gli incontri, abbandonare il formato trilaterale e continuare le uccisioni". (ANSA).