(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di avere "ricevuto un rapporto dal comandante dell'Aeronautica, Anatolii Kryvonozhko", secondo il quale "i russi hanno preparato un massiccio attacco diversi giorni fa, e c'è una forte probabilità che il raid venga sferrato questa notte. È importante che i nostri partner comprendano pienamente cosa sta accadendo e che la protezione delle vite dipenda direttamente dalla loro prontezza, o dalla mancanza di essa, ad aiutarci con missili di difesa aerea". Secondo il leader ucraino "prima di tutto, questo riguarda gli Stati Uniti e quei partner che dispongono di missili Patriot e possono fornirli per sostenere la nostra difesa. Ogni partner sa cosa serve e comprende pienamente le conseguenze dell'indugiare". Zelensky infine ha invitato i suoi connazionali "in tutte le regioni dell'Ucraina, a prestate attenzione agli allarmi di incursione aerea oggi e a restare al sicuro". (ANSA).