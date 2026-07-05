(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Ci sono nuove informazioni di intelligence secondo cui i russi si stanno preparando per un nuovo attacco massiccio. Questo è in linea con lo spirito di Putin: subito dopo il Giorno dell'Indipendenza americana e prima del vertice Nato di Ankara." È l'avvertimento lanciato oggi dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla base dei dati che gli sono stati forniti dall'intelligence ucraina. Lo scrive l'Ukrainska Pravda. "La Russia vuole alimentare il male e uccidere persone. Per favore, fate attenzione a voi stessi e prestate attenzione alle sirene antiaeree", ha ammonito il leader ucraino, rivolgendo poi un appello ai partner internazionali dell'Ucraina affinché non ritardino la fornitura di missili per la difesa aerea: "Qualsiasi ritardo nella fornitura di missili per la nostra difesa aerea, di missili Patriot, rappresenta una perdita di vite umane e incoraggia la Russia a continuare a combattere". (ANSA).