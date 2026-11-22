(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Le forze russe stanno tentando di isolare le regioni di Odessa e Dnipropetrovsk dalle loro fonti energetiche. La situazione in entrambe le regioni rimane difficile". Lo ha annunciato nel suo discorso serale il presidente Volodymyr Zelensky, stando a Ukrinform. "Oggi, i funzionari governativi - il ministro dell'Energia, il ministro degli Interni e il primo ministro - hanno presentato i loro rapporti sugli sforzi compiuti per far fronte alle conseguenze degli attacchi russi. Per quanto riguarda il settore energetico, ringrazio tutte le squadre di riparazione coinvolte, i dipendenti delle compagnie energetiche e dei servizi municipali, e i soccorritori del servizio statale di emergenza ucraino, che stanno lavorando praticamente senza sosta per ripristinare la fornitura di energia elettrica dopo gli attacchi", ha dichiarato il presidente. "L'attuale tattica dei russi è quella di distruggere le reti elettriche e le linee di trasmissione. Stanno cercando di isolare Odessa e la regione, così come la nostra regione del Dnipro, dalle fonti di energia. La situazione lì è molto difficile, con frequenti interruzioni di corrente", ha concluso Zelensky. (ANSA).