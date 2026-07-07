(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensy ha annunciato su X di avere "incontrato ad Ankara il segretario generale della Nato Mark Rutte" e di averlo "ringraziato per il suo sostegno personale e per l'aiuto all'Ucraina e al nostro popolo". "Ho informato Mark sulle conseguenze degli attacchi russi alle città e alle comunità ucraine. Abbiamo discusso della protezione del nostro popolo dalle minacce balistiche russe e della necessità di consegne urgenti di missili per i sistemi di difesa aerea. Una parte separata della nostra discussione si è concentrata su contributi aggiuntivi da parte dei Paesi Alleati all'iniziativa Purl e sugli sforzi per istituire una coalizione anti-balistica". Il leader ucraino ha poi riferito che nell'incontro si è parlato anche della "produzione congiunta di armi, nonché del rafforzamento della cooperazione in materia di difesa tra l'Ucraina e i Paesi Nato. In questo momento, è di importanza critica che ogni canale di supporto alla nostra difesa aerea - sia bilaterale che multilaterale - operi a piena capacità". "Mark ha elogiato i successi dei nostri guerrieri in prima linea, che continuano a infliggere perdite pesanti alla Russia, così come i risultati delle nostre risposte a lungo raggio. Abbiamo concordato di lavorare rapidamente insieme per attuare tutto quanto discusso durante l'incontro", conclude il post di Zelensky. (ANSA).