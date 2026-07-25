(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Istruirò i nostri servizi di intelligence a condividere con i nostri partner le informazioni in nostro possesso riguardo al nuovo sostegno della Russia al regime iraniano. Dall'inizio di luglio, abbiamo registrato un'intensa sorveglianza satellitare russa degli Stati del Golfo e delle installazioni militari statunitensi lì presenti. Queste immagini finiscono successivamente in Iran. Allo stesso tempo, esiste una chiara correlazione tra le immagini satellitari russe di questi siti e gli attacchi iraniani - sia prima degli attacchi, in preparazione di essi, sia dopo -, per valutare i danni causati". Lo denuncia su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricordando che "il 19 e il 20 luglio, quattro basi aeree sono rientrate nell'area di interesse dei satelliti russi: due in Bahrain, una in Giordania e una in Kuwait. Lo scopo è evidente. Nessuno di noi nel mondo dovrebbe chiudere un occhio davanti a un fatto molto semplice: il male cerca sempre modi per peggiorare le cose e diffondersi ulteriormente. La Russia e anche questa guerra devono essere fermate". Il leader ucraino annuncia poi che Mosca "vuole ricevere altri 30.000 soldati dalla Corea del Nord", annunciando che Pyongyang "sta anche preparando il trasferimento di ulteriori lanciatori per missili balistici alla Russia". Si tratta per Zelensky di una "minaccia non solo per l'Ucraina. La Russia sta aiutando la Corea del Nord a imparare come condurre la guerra, a migliorare le sue armi e a ottenere esperienza reale di combattimento nell'usarle. Tutto questo rappresenta una minaccia per chiunque in Asia sia nel raggio d'azione dei missili nordcoreani". Il capo dello Stato ucraino avverte infine del rischio che corrono le "imprese agricole e gli impianti di produzione del pane" a causa dei raid russi. (ANSA).