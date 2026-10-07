(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Oggi, per tutta la giornata, sono continuati i lavori di rimozione delle macerie dopo l'attacco del missile russo a Pryluky. Si trattava di un missile Kh-101, che ha colpito direttamente un edificio. Purtroppo, 19 persone sono morte, tra cui cinque bambini piccoli. In totale, il numero di vittime a seguito di questo massiccio attacco all'Ucraina è di 25 persone. Cento persone sono rimaste ferite". E' il bilancio serale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. "È fondamentale che i leader non rimangano in silenzio di fronte a ciò che è accaduto perché la Russia intende continuare verso l'escalation, verso l'uccisione". (ANSA).