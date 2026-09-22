(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump di essere pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Lo scrive la Ukrainska Pravda, riportando la conferenza stampa di Zelensky. "La cosa più importante che il presidente (Trump, ndr) può fare, comprese le questioni che ho sollevato prima oggi - ha detto - è organizzare un incontro trilaterale in cui tutti gli argomenti delicati possano essere discussi dai leader dei paesi". Alla domanda se ciò significasse la disponibilità a incontrare Putin, Zelensky ha risposto: "Sì, sono pronto a incontrare Putin in qualsiasi momento. Penso che dovremmo tutti muoverci il più rapidamente possibile (per porre fine alla guerra, ndr)". Allo stesso tempo, Zelensky ha criticato l'approccio secondo cui si tengono colloqui per porre fine alla guerra, ma non si fa nulla al riguardo. "Se si dice che dobbiamo porre fine alla guerra attraverso il dialogo, significa che dobbiamo incontrarci e parlare", ha affermato Zelensky, aggiungendo che ciò deve avvenire nonostante "l'odio". Zelensky ha affermato inoltre che Trump è "positivo" riguardo alla concessione all'Ucraina di licenze per la produzione di missili Patriot. "Abbiamo chiesto al presidente di aiutarci ad accelerare questo processo. È favorevole al rilascio delle licenze", ha detto Zelensky. Ha ricordato che la parte ucraina ha avviato negoziati con l'azienda produttrice del Patriot RTX (Raytheon) e ha ricevuto da quest'ultima un segnale di disponibilità a tale cooperazione. Secondo Zelensky, l'avvio della produzione dei sistemi Patriot in Ucraina potrebbe richiedere circa un anno e mezzo. "Avvieremo questo progetto - ha detto Zelensky - Non so se ci vorrà un anno o un anno e mezzo, ma è per il futuro... Avremo bisogno di una nostra produzione di questi missili, anche quando produrremo il nostro sistema antimissile. Ma in ogni caso, contiamo sui Patriot", ha affermato il presidente. (ANSA).