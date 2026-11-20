(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Dopo il massiccio attacco russo sull'Ucraina, con 8 morti, "è importante che non ci siano solo dichiarazioni dei partner a sostegno dell'Ucraina e degli ucraini, ma anche il rispetto di accordi concreti sulla difesa aerea. Putin ha lanciato un attacco molto eclatante, dopo incontri deboli in Cina e il fallimento del suo tentativo di 'redistribuire' il mondo". Così sui social il presidemnte ucraino Voldymyr Zelensky affermando che "la Russia sta cercando di compensare la sua incapacità militare e diplomatica con questo terrore. Zelensky annuncia che gli Usa hanno comunicato la fornitura di missili PAC-2 e PAC-3. (ANSA).