(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - "Putin è il paziente zero" e "va fermato. Bisogna negargli lo spazio d'azione, lo spazio per diffondere questo male". Lo ha detto Volodymyr Zelensky all'Onu. "Sembra che nulla possa fermare Putin. E sembra che non arrivi mai il momento in cui lui possa dire basta. Anzi, c'è sempre qualcosa che gli impedisce di ammettere che 17 milioni di chilometri quadrati del suo territorio possano bastare per un uomo solo". Invece, "per ogni chilometro quadrato di terra prende ancora altro territorio, prende ancora un altro Paese invece di fermarsi e gestire il suo. Dopo tutto questo riuscite a immaginare che Putin possa vivere senza una guerra, senza un conflitto? Non sa farlo". (ANSA).