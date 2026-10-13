(ANSA) - ROMA, 13 OTT - La Russia ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev colpendo un palazzo di nove piani e una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che "per la seconda volta consecutiva, i partner non ci hanno avvertito, e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città". (ANSA).