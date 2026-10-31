(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "I cittadini ucraini provenienti da Oleshky hanno attraversato il confine ucraino nella regione di Chernihiv. Riceveranno tutta l'assistenza di cui hanno bisogno". Lo ha annunciato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricordando le fasi dell'operazione umanitaria e augurandosi che "l'accesso umanitario a Oleshky rimanga aperto". "Quando il mondo presta attenzione, le persone vengono salvate. Sono necessari ulteriori passi verso la de-escalation e progressi concreti verso la pace", ha sottolineato. (ANSA).