(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato nuovamente Melania Trump per il suo lavoro sul cessate il fuoco di Oleshky. "Siamo grati alla First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, per Oleshky, per aver aiutato a sbloccare e evacuare la nostra gente - si legge in un post su X -. Abbiamo discusso con il comandante in capo delle forze armate ucraine, Mykhailo Drapatyi, l'elenco degli insediamenti in cui operazioni umanitarie simili potrebbero essere condotte, e lo abbiamo approvato oggi. Abbiamo avuto una discussione dettagliata sul numero di persone che possiamo evacuare e sul lavoro che abbiamo svolto finora". "Abbiamo l'elenco aggiornato, che abbiamo trasmesso al garante e alla parte americana. Nella regione di Kherson: Radensk, Kostohryzove, Hola Prystan, Stara Zburivka, Nova Zburivka, Hladkivka, Velyki Kopani, Kardashynka, Velyka Kardashynka - prosegue Zelensky -. Nella regione di Zaporizhzhia: Mayachka, Zlatopil, Dniprorudne, Kamyanske, Verkhnia Krynytsia e Vasylivka. Questo elenco verrà aggiornato". (ANSA).