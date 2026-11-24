(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Gli inviati speciali di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, desiderano raggiungere un accordo di pace il più rapidamente possibile "idealmente entro gennaio". Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky, in un'intervista a Bloomberg . "C'è la volontà di agire molto rapidamente, e sia noi che i russi lo capiamo. Comprendiamo quale potrebbe essere il prezzo da pagare. Anche noi desideriamo davvero la pace, ma non solo a spese dell'Ucraina", ha osservato Zelensky. (ANSA).