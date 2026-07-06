(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "La frammentazione, la polarizzazione, le chiusure al dialogo in politica sono un male che può ripresentarsi. Nessuno è un'isola e la democrazia è proprio quella comunità di destino che aiuta a pensarci insieme e trovare le risposte necessarie al bene di tutti. Lo spirito costituente ci indica un metodo indispensabile per affrontare i grandi temi arrivando a decisioni condivise liberandosi dalla pericolosa polarizzazione, agonistica ma non costruttiva, povera di cultura e di visione". Lo dice il presidente della Cei Matteo Zuppi in un messaggio al convegno "Ridare voce alla democrazia", dove si discute anche di legge elettorale. (ANSA).