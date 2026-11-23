(ANSA) - ROMA, 23 NOV - La Cei condanna "con fermezza la violenza, che non dà voce ma la toglie, e, nello stesso tempo, dobbiamo cogliere le loro istanze di futuro". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi parlando delle manifestazioni dei giovani. "Sono figli nostri, delle nostre città e delle nostre scuole, non etichette o contenitori. Spesso la rabbia è solitudine che non incontra risposte e rivela un vuoto di senso, di relazioni, di adulti credibili. La sicurezza è necessaria, ma la sola repressione contiene, non educa", ha detto aprendo l'assemblea dei vescovi ad Assisi. (ANSA).