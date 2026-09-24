MERANO. Colpo da oltre 50 mila euro - in gioielli e contanti - in un appartamento di via Carducci a Merano. La vittima è Susanna Singer, volontaria e coordinatrice da anni dei Cacciatori di briciole, a cui hanno sottratto le chiavi di casa dalla borsetta mentre distribuiva alimentari e vestiti ai meno abbienti.

La donna - nota in città anche per la sua attività politica (nel 2022 ottenne 4.512 voti finendo davanti al Pd e ai Verdi nel collegio senatoriale di Merano) - ha lanciato anche un appello pubblico: «Martedi pomeriggio mi hanno svuotato la casa, sottraendomi preziosi gioielli di famiglia. Questi professionisti del crimine cercano di svenderli subito a basso costo per realizzare denaro e scomparire. Chiedo pertanto che se qualcuno dovesse proporvi gioielli importanti contattatemi o avvisate la Polizia che è già informata».





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