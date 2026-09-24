MERANO. Tende e bivacchi sotto ponte Marlengo, a Merano: dopo una segnalazione della polizia locale, il 22 settembre è stato effettuato un intervento interforze per consentire agli operai di ripulire l’area. Il servizio è stato disposto dal questore di Bolzano Giuseppe Ferrari e diretto dalla dirigente del commissariato di Merano, Vittoria Ventimiglia.

Nella prima parte dei controlli, gli operatori hanno trovato tre tende occupate da altrettante persone. Tutte sono state identificate e, secondo quanto riferito dalla Questura, sono risultate regolari sul territorio nazionale. Successivamente sono state allontanate dall’area.

Le verifiche sono proseguite sulla sponda opposta del fiume, dove sono state individuate altre tende, vuote al momento del controllo, insieme a rifiuti e materiali riconducibili ai bivacchi. All’operazione hanno partecipato Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale.

Al termine dell’intervento, gli operai hanno rimosso le tende e il materiale abbandonato e ripulito le zone interessate. L’obiettivo, spiega la Questura, era ripristinare condizioni di sicurezza e rendere nuovamente fruibile l’area sotto il ponte.