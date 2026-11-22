Tutti a dire: è la Cina. No, sono i russi. Insomma, stanno attaccandoci, colpendo le nostre reti internet. Entrando inquell’anello che stava lì da un po’ a mostrare le fragilità del sistema. Aiuto. “Poi, si scoprì che erano quattro scappati di casa” dice oggi Fabio Massacci. Lo ricorda ora per la ragione che quell’offensiva sui server era ieri. Per la precisione: dieci anni fa. “Solo che non ce lo ricordiamo” spiega il docente di cybersicurezza al dipartimento di Ingegneria dell’Università di Trento. Il quale prova a tenere il punto: “Se una nazione decide di scatenare una offensiva su larga scala non dovrebbe scoprire le sue carte attuandone uno sullo stretto”, insiste.

Traduzione: sulle nostre teste volano 35mila aerei dentro infinite rotte di collegamento che tengono insieme l’Europa e il mondo; si fosse trattato di una decisione strategica di una grande potenza, che sensi avrebbe metterne a terra solo qualche decina - come è accaduto - per un finto allarme bomba?

E così sul terreno della grande distribuzione. Massacci, dal suo osservatorio che tiene monitorato ogni giorno il grande mare del cyber, muovendosi tra le centrali occulte thailandesi e gli universi in penombra di decine di informatici clandestini con manie di grandezza, prova a guardare al contesto strategico e alle sue ricadute su quanto accaduto. Certo, esiste l’elemento della possibile ansia collettiva dovuta alla consapevolezza di essere esposti anche nel quotidiano della spesa ma, obietta Massacci “in questo caso il costo dell’attacco può essere coperto dalla sostituzione degli apparati di refrigerazione sganciandoli dal legame con gli attuali termostati rivelatisi aggredibili”.

Insomma, pare che l’elemento su cui far conto oggi, è la freddezza dell’analisi più che il panico alimentato dai titoli a ridosso degli eventi. Ed è così che Fabio Massacci è stato chiamato ospite per introdurre la tavola rotonda dedicata alla sicurezza digitale “Cybersecurity, le imprese altoatesine di fronte alle nuove sfide della sicurezza digitale” tenutasi lo scorso martedì presso la sede del giornale. Un incontro per la verità decisamente profetico, visto che è stato deciso in un periodo di relativa tranquillità del settore e che invece capita nel bel mezzo di una inquietante moltiplicazione proprio di attacchi informatici.

Che è accaduto professore?

“Che stiamo scontando l’asimmetria tra i vecchi apparati tecnici, pensiamo a quelli di refrigerazione, e la decisione di agganciarli alle reti Internet. Che sono invece molto sofisticate”.

Perché è stato fatto?

“Per risparmiare”.

In che senso?

“Tenere sotto controllo diretto i refrigeratori, come ogni altro impianto, significa investire molto sul personale. Ad ogni elemento meccanico, un tecnico per manutenerlo e gestirlo”.

Invece così?

“C’è la possibilità di controllo a distanza delle funzioni. Un’unica centrale operativa può tenere i collegamenti con gli impianti, alzare o abbassare le temperature, ripulirli o ripristinarli con un numero molto limitato di addetti”.

Dove è sorto allora il problema?

“Principalmente nel fatto che gli stessi tecnici addestrati per semplici interventi nell’hardware…” Cioè nei macchinari fisici? “Quelli, ecco si sono trovati a dover gestire la stessa rete internet che controlla a distanza i sistemi di refrigerazione. Senza, tra l’altro, ad aver provveduto a dotarli di elementi di protezione”.

Perchè servono?

“Perchè internet è un sistema aperto. Qualsiasi ragazzo abituato a maneggiare internet oggi potrebbe accedere ai dati dove vengono elencate le connessioni che monitorano i sistemi”.

Sta dunque qui la fragilità?

“Appunto nell’asimmetria tra la semplicità delle macchine e la sofisticatezza dei sistemi di controllo. Con il corrispettivo impiego di personale tecnico più abituato a maneggiare le prime più che i secondi”.

In sostanza, è stato fatto un salto “di specie” senza riempire lo spazio intermedio?

“Più o meno. Come passare dalla nonna che ricamava a mano un tessuto o un maglione ai telai industriali di oggi che producono migliaia di capi in poche ore. Per questi occorre un apparato tecnico specifico, non si possono usare i metodi di controllo di una macchina da cucire domestica”.

A proposito di domestico, possono essere le nostre case ora sotto possibile attacco, vista la molta domotica che ormai le caratterizza?

“Certamente. La domotica utilizza sistemi internet, è collegata a centrali di controllo remoto, un po’ come i sistemi anti intrusione nelle case”.

Questo cosa potrebbe comportare?

“La possibilità che qualcuno interrompa le nostre caldaie per il riscaldamento. Oppure che aumenti le temperature fino a farci scappare di casa. La diffusione di Internet e l’abitudine al suo uso fa si che un ragazzino ben allenato sia in grado oggi di penetrare nelle reti di controllo”.

Per questo parlava prima dei suoi sospetti su autori meno strutturati di una nazione impegnata in un attacco?

“E’ così. La tipologia e le dinamiche di quanto accaduto di recente mi fanno protendere verso l’individuazione di piccole centrali di cybersicurezza più che di apparati nazionali. Che avrebbero tutto l’interesse a non sprecare l’eventuale sorpresa di un’offensiva informatica normalizzandola e banalizzandola in mini attacchi più o meno diffusi”.

Questo significa che le stesse centrali potrebbero individuare altri ambiti sensibili?

“Potrebbero Anzi, potenzialmente possono”.

Ad esempio?

“I distributori di benzina. Gli autogrill più grandi e collegati dispongono di agganci alle reti Internet in grado di monitorare lo stato di saturazione dei depositi, di gestire i rifornimenti e di intervenire in casi di emergenza”.

Perché dunque siamo generalmente esposti?

“Per via del fatto che esiste una economia che spesso entra in conflitto con la sicurezza”.

Vale a dire?

“La sicurezza costa. E dunque, se non compare il pericolo si tende a risparmiare ed fin che si può sui costi. E a questo proposito ho sempre in mente un esempio che spesso cito nelle mie lezioni”.

Prego.

“Le cinture di sicurezza apparentemente non servono a niente. Nel senso che, nella normalità uno si chiede perché siano lì, a disposizione. Cioè mostrano la loro assoluta inutilità quando tutto va bene ma ci si accorge nell’immediato quanto invece contino nel malaugurato caso di un incidente”.

Perchè lo ritiene un esempio calzante nel nostro caso?

“Beh, la cybersicurezza pare il settore cui non molto investire visto che sono passati decenni senza che se ne avvertisse l’indispensabilità. Tutto sembrava andasse bene, le aziende risparmiavano sui costi con un semplice aggancio internet dei sistemi, serviva poco personale, tutto pareva in ordine. Poi, al primo attacco, ecco che l’assenza di attenzione sulla questione sta ponendo il problema dei costi per il fatto di non averci pensato”.

Vuol dire che sono costi fantasma finché il fantasma non si palesa?

“Più o meno. Al di là dell’individuazione dei colpevoli di questi ultimi attacchi, quello che dovrebbe cambiare da subito è la cultura della sicurezza. Capire che dalla piccola alla grande azienda, dai piccoli agli estesi controlli Internet degli apparati, dotarsi di strumenti di sicurezza e decidere di investire in cyber security saranno sempre più elementi strategici da cui dipende lo sviluppo ma anche gli equilibri geopolitici internazionali”. (p.ca.)