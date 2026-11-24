È anche l’AI che ha messo i cyber-attacchi come fossero finiti dentro un acceleratore. Tra giugno e luglio sono aumentati del 77%, e solo le incursioni accertate nel sistema della Provincia. In Comune, a Bolzano, sono altrettanto all’erta: “Dobbiamo metterci insieme e impostare un programma di contrasto che costa”, ha annunciato il sindaco Claudio Corrarati. Cifra? “Quasi due milioni nei euro”. Necessari come il pane. E come lo sono, ormai, le strategie che stanno un po’ ovunque riconfigurando la cybersicurezza, tra pubblico e imprese. Le quali si sono trovate in prima linea ma, oggi, con una geografia di possibili supporti costantemente in fase di perfezionamento. E’ tra questi fronti, da una parte le istituzioni, dall’altra le aziende medie e piccoli e, in mezzo, le organizzazioni di ricerche tecnologica e di fornitura di strumenti, che si è strutturato il Talk dell’Alto Adige dal titolo profetico: “Cybersecurity, le imprese altoatesine di fronte alle nuove sfide della sicurezza digitale”. E’ stato Valentino Beccari ha chiarire il senso del “profetico”: “Quando si è deciso di riempire di questi contenuti l’incontro col mondo economico e istituzionale, quanto accaduto nelle ultime settimane non sai era ancora configurato”. Partendo dalla messa in crisi dei refrigeratori dei supermercati, passando per il blocco dei voli e finendo con le minacce alle scuole.

Ed è dentro questa direttrice di confronto che Fabio Massacci, docente alla facoltà di Ingegneria dell’università di Trento, ha introdotto le riflessioni. Partendo da una metafora: “Temiamo l’arrivo dei cosacchi a San Pietro - facendo riecheggiare le paure della guerra fredda - ma il problema è che a questi incursori abbiamo fornito anche il the caldo nel samovar”. Facendo intendere che abbiamo messo su un piatto d’argento i dati collegando le vecchie centrali di controllo alle nuove attraverso l’iniezione di internet. Ma così facendo è come si fosse fornita agli attaccanti la chiave della nostre porte, essendo internet un sistema aperto. Da qui la necessità di puntare sulla formazione specifica del personale tecnico, in grado di attivare sistemi di blocco degli accessi e di verifica costante delle possibili vulnerabilità. Così che è stato lo stesso questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, a dichiarare come la cybersicurezza sia ormai al centro degli sforzi e degli aggiornamenti degli apparati di Polizia e dunque è diventata una priorità strategica dell’intero sistema di sicurezza nazionale. A sua volta il sindaco di Bolzano ha annunciato, nel corso del Talk, che chiederà al presidente della Provincia un incontro urgente per concordare iniziative comuni di difesa per proteggere il gran numero di dati che gli uffici municipali conservano nei propri archivi digitali. Ma il cuore del Talk è stato il lungo dialogo, moderato dal direttore del giornale, con gli specialisti della cybersicurezza, tra responsabili di grandi istituti di credito e vertici di aziende impegnate nella ricerca tecnologica e nel supporto alle imprese. “Non dobbiamo credere che basti la presenza di un estintore per scongiurare gli incendi - ha spiegato Stefano Poda di Konverto - perchè è necessario allenarsi con simulazioni, esercitazioni, preparazione del personale in caso di attacco”. Davide Deidda di Enwenta ha ricordato, come dato significativo, che negli ultimi cinque anni gli attacchi cyber sono quintuplicati ma solo negli ultimi sei mesi sono raddoppiati”. Con una progressione, dunque, più che geometrica. Massimiliano Ricci, di Raiffeisen, ha spiegato come sia stata appunto, l’intelligenza artificiale, da un lato, a facilitare il lavoro nelle banche ma, dall’altro a rendere complicata la vita dei difensori delle stesse.

Francesco Ortesta, di Sparkasse, è stato chiaro per definire il senso di queste nuove opportunità per gli attaccanti: “Se prima serviva loro un anno per configurare un attacco, ora bastano nove ore”. Sta qui il nodo. Il quale chiarisce come gli investimenti in sicurezza non siano più rinviabili. Come d’altronde stanno facendo le banche anche sul piano della formazione del personale.

Carlo Tovazzi di Sidera ha chiarito come là reazione ai pericoli debba avvenire attraverso una costante verifica dell’affidabilità dei sistemi e inoltre, affidandosi a partner in grado di proporre difese adeguate. Nadia Bertone di Acs, ha infine suggerito alle imprese di elaborare una road map in cui chiarire e dunque chiarirsi tempi, livello degli investimenti e tipologie di intervento per non farsi trovare impreparati.