Dieci regole di sicurezza informatica che ogni PMI dovrebbe conoscere.

Password, aggiornamenti, copie di sicurezza, formazione e gestione degli accessi. Dalle attività artigianali agli alberghi, dagli studi professionali alle aziende manifatturiere: le precauzioni fondamentali per lavorare in un ambiente digitale più sicuro.

Non serve essere un esperto informatico per contribuire alla sicurezza della propria azienda. Spesso la protezione dei sistemi digitali comincia da comportamenti semplici: aggiornare un programma, verificare una richiesta di pagamento, utilizzare una password diversa per ogni servizio o sapere a chi rivolgersi quando qualcosa non funziona.

Sono accorgimenti che possono sembrare banali, ma che acquistano un'importanza decisiva in un contesto nel quale anche le attività economiche più piccole dipendono quotidianamente da computer, reti, applicazioni e servizi online.

Un albergo utilizza piattaforme di prenotazione e sistemi di pagamento. Un artigiano gestisce ordini e fatture attraverso un software. Uno studio professionale conserva documenti e informazioni riservate. Un'azienda manifatturiera può controllare parte della produzione attraverso macchinari collegati alla rete. In tutti questi casi, un incidente informatico può compromettere la normale operatività, anche quando non provoca una perdita definitiva di dati.

La sicurezza digitale non deve però essere interpretata come un insieme di divieti destinati a complicare il lavoro. Al contrario, una buona organizzazione permette di utilizzare la tecnologia con maggiore affidabilità, riducendo gli imprevisti e facilitando la gestione delle emergenze.

Le dieci regole che seguono costituiscono un punto di partenza per le piccole e medie imprese. Non sostituiscono una valutazione professionale dei rischi, ma aiutano a individuare le priorità e a trasformare la cybersecurity in una pratica quotidiana.

1. Conoscere ciò che bisogna proteggere

Prima di investire in nuovi strumenti, un'impresa dovrebbe sapere quali sistemi utilizza e quali informazioni sono indispensabili per continuare a lavorare.

Computer, server, dispositivi mobili, applicazioni cloud, gestionali e macchinari connessi devono essere censiti, almeno nelle loro componenti principali.

È utile distinguere i sistemi essenziali da quelli secondari. Se il gestionale della contabilità smettesse di funzionare, quali attività si fermerebbero? Dove sono conservati i dati dei clienti? Chi possiede le credenziali amministrative?

Una ricognizione di questo tipo permette di individuare le vulnerabilità più importanti e programmare gli interventi in modo proporzionato alle dimensioni aziendali.

2. Utilizzare password robuste e accessi personali

Una password condivisa tra più dipendenti può sembrare una soluzione pratica, ma rende difficile controllare chi accede ai sistemi e individuare eventuali utilizzi impropri. Ogni persona dovrebbe disporre di credenziali individuali, con autorizzazioni adeguate alle proprie mansioni. Le password devono essere lunghe, difficili da indovinare e diverse per ciascun servizio. Un gestore di password affidabile può aiutare a conservarle senza doverle memorizzare tutte. È altrettanto importante eliminare le credenziali predefinite dei dispositivi e disattivare tempestivamente gli account dei collaboratori che non lavorano più in azienda. La sicurezza degli accessi dipende anche dalla capacità di evitare privilegi inutili: chi utilizza un programma per svolgere attività ordinarie non dovrebbe necessariamente poter modificare le impostazioni dell'intero sistema.

3. Attivare l'autenticazione a più fattori

La password, da sola, non sempre è sufficiente. Può essere sottratta attraverso una comunicazione fraudolenta, individuata in una violazione di dati, oppure riutilizzata impropriamente. L'autenticazione a più fattori aggiunge un'ulteriore verifica, attraverso un'app, un dispositivo di sicurezza o un altro elemento indipendente. Dovrebbe essere attivata soprattutto per la posta elettronica, i servizi cloud, gli accessi remoti e gli account amministrativi. Quando disponibile, è preferibile utilizzare metodi resistenti al phishing, come chiavi di sicurezza o passkey, che offrono protezioni maggiori rispetto ai codici trasmessi via SMS. Un'avvertenza fondamentale: anche una richiesta di conferma sul telefono può essere fraudolenta. Se non si è avviato personalmente l'accesso, la notifica non deve essere approvata.

4. Aggiornare regolarmente programmi e dispositivi

Gli aggiornamenti non servono soltanto ad aggiungere nuove funzioni. Spesso correggono vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da un attaccante.

Sistemi operativi, browser, applicazioni, router, firewall e dispositivi collegati alla rete devono essere mantenuti aggiornati. Quando possibile, è opportuno attivare gli aggiornamenti automatici, prevedendo verifiche periodiche per i sistemi più delicati. Particolare attenzione va riservata ai prodotti che non ricevono più supporto dal produttore. Continuare a utilizzare software obsoleti può aumentare l'esposizione ai rischi. Nelle aziende che impiegano macchinari industriali o applicazioni specialistiche, gli aggiornamenti devono essere pianificati insieme ai fornitori, per evitare interferenze con i processi produttivi.

5. Eseguire backup e verificarne il funzionamento

Le copie di sicurezza rappresentano uno degli strumenti più importanti per affrontare guasti, errori umani e attacchi informatici. Non basta, tuttavia, sapere che un sistema esegue automaticamente un backup. Occorre verificare quali dati vengono salvati, con quale frequenza e quanto tempo sarebbe necessario per recuperarli. Le copie devono essere adeguatamente protette e almeno una parte dovrebbe essere isolata dai sistemi principali, in modo da ridurre il rischio che un attacco comprometta anche gli archivi di recupero. È importante effettuare periodicamente prove di ripristino. Un backup che non può essere recuperato quando serve offre una protezione soltanto apparente.

Per le imprese più piccole, una procedura semplice ma verificata, può essere più utile di un sistema complesso del quale nessuno conosce il funzionamento.

6. Formare i dipendenti a riconoscere le truffe

Molti tentativi di attacco cominciano con una comunicazione apparentemente normale: una fattura, un messaggio del corriere, una richiesta del responsabile o una notifica di accesso. La formazione dovrebbe aiutare i collaboratori a riconoscere le situazioni sospette e, soprattutto, a sapere come comportarsi. È utile spiegare perché non bisogna comunicare password o codici temporanei, come verificare le variazioni delle coordinate bancarie e quando segnalare un messaggio inatteso. Non servono necessariamente corsi lunghi e complessi. Brevi aggiornamenti periodici, esempi concreti e simulazioni autorizzate possono contribuire a mantenere alta l'attenzione. L'aspetto più importante è creare un ambiente nel quale chiedere una verifica sia considerato un comportamento responsabile, non una perdita di tempo.

7. Proteggere reti, computer e dispositivi mobili

La rete aziendale collega strumenti che possono avere funzioni e livelli di sicurezza differenti. È opportuno proteggere gli accessi Wi-Fi con configurazioni aggiornate e separare, quando possibile, la rete degli ospiti da quella utilizzata per il lavoro e controllare i dispositivi collegati. Computer e smartphone aziendali dovrebbero essere protetti da sistemi di blocco dello schermo, software di sicurezza adeguati e, quando necessario, cifratura dei dati. Particolare attenzione merita il lavoro da remoto. L'accesso ai sistemi aziendali deve avvenire attraverso strumenti approvati e configurati correttamente. Anche stampanti, telecamere, dispositivi di rete e apparecchiature connesse richiedono manutenzione e credenziali sicure. Un oggetto apparentemente secondario può diventare un punto debole dell'infrastruttura.

8. Controllare fornitori e servizi cloud

Molte PMI affidano a società esterne la gestione dei computer, della posta elettronica, dei gestionali o delle piattaforme online. È una scelta spesso necessaria ed efficiente, ma richiede chiarezza sulle responsabilità. Chi gestisce gli aggiornamenti? Dove vengono conservati i dati? Chi verifica i backup? Quali accessi possiede il fornitore? Come viene garantita l'assistenza in caso di incidente? Queste domande dovrebbero trovare risposta negli accordi e nelle procedure operative. Anche i servizi cloud devono essere configurati correttamente: il fatto che un'applicazione sia ospitata presso un grande fornitore, non elimina automaticamente i rischi legati agli account, alle autorizzazioni e alla gestione dei dati.

9. Preparare un piano per gli incidenti

Quando un sistema smette improvvisamente di funzionare, non è il momento migliore per decidere chi debba intervenire. Ogni impresa dovrebbe disporre di indicazioni semplici sulle prime azioni da compiere in presenza di un possibile attacco. È necessario sapere chi contattare, quali sistemi siano prioritari, dove trovare i recapiti dei fornitori e come comunicare con dipendenti e clienti se la posta elettronica non è disponibile. Il piano dovrebbe prevedere anche la conservazione delle informazioni utili alle verifiche e la valutazione degli eventuali obblighi di segnalazione. Non serve necessariamente un documento voluminoso: per una piccola azienda può essere sufficiente una procedura essenziale, purché conosciuta, aggiornata e periodicamente provata.

10. Considerare la cybersecurity una responsabilità della direzione

La sicurezza informatica non può essere delegata interamente al tecnico o al fornitore esterno. È la direzione aziendale che deve stabilire le priorità, destinare risorse adeguate e verificare che le procedure vengano effettivamente applicate. Un controllo periodico può riguardare lo stato degli aggiornamenti, l'esito delle prove di backup, gli account attivi e la formazione del personale. La cybersecurity dovrebbe entrare nelle normali decisioni di gestione, al pari della manutenzione degli impianti o della tutela delle informazioni commerciali. Nessuna organizzazione può eliminare completamente il rischio informatico. Ma anche una piccola impresa può ridurre sensibilmente la propria esposizione attraverso misure proporzionate e comportamenti coerenti. Il risultato non è soltanto una maggiore protezione dei computer: è una migliore capacità di continuare a lavorare quando si presenta un imprevisto.