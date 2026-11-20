Gli attacchi hacker si moltiplicano. E dunque sale l’allerta. Anche i rischi di frode, la possibilità di mettere a rischio risparmi? “Attenzione - dice Massimiliano Ricci - non è detto che l’intensificazione delle offensive informatiche significhino aumento dei pericoli di frode al consumatore”. Lui è responsabile della sicurezza Raiffeisen, dunque una delle prime linee di fila del contrasto alle centrali che producono la nostra ansia quotidiana appena apriamo il giornale e il cellulare. E dunque sa come si muove il grande oceano dell’informatizzazione bancaria. La quale ha di molto aumentato la sua attenzione nei confronti dell’universo attaccante. Del quale ancora non è ben chiara la collocazione sullo scenario geopolitico.

Quale è lo stato delle possibili frodi informatiche in un frangente in cui si moltiplicano gli attacchi hacker?

“ Come classificazione generale della cyber security le frodi rappresentano un sottoinsieme degli attacchi informatici. A livello invece di tecniche utilizzate e impatti generati, seguono una loro logica e un loro andamento”.

Ad esempio?

“Non è detto che se nel mondo avvengono tanti attacchi hacker, anche la percentuale di frodi aumenti di conseguenza e viceversa. Inoltre, mentre la frode ha come principale obiettivo rubare denaro alle vittime, quasi sempre l’attacco hacker invece punta a impossessarsi di dati e a creare disservizi”.

Aspetti in comune tra un attacco hacker e una frode informatica?

“ La presenza sempre di un target/vittima designata (a livello di azienda, privato, città, paese, …), la consapevolezza da parte dell’attaccante che l’aspetto più vulnerabile della catena della sicurezza è il comportamento della persona”.

Quali sono i vostri sistemi per la sicurezza bancaria?

“Da anni Raiffeisen investe in aggiornamenti dei propri sistemi di sicurezza e da anni esegue simulazioni di attacco per testare in concreto la nostra capacità di individuare tracce di compromissione dei sistemi e migliorare l’efficienza generale dei processi interni in caso di incidente di sicurezza”.

E dunque come intendete la cyber security?

“Per noi non è solo un ‘fatto tecnico’ ma che coinvolga necessariamente anche ambiti di organizzazione interna (sia per le sedi centrali che per le filiali distribuite nel territorio) e di processi che devono essere robusti, efficienti e collaudati: l’obiettivo è essere il più possibile resilienti”.

Quali strumenti per proteggere le imprese?

“In realtà l’approccio Raiffeisen è identico sia per i privati sia per le imprese. La nostra attenzione è rivolta alla tutela del denaro e dei dati della clientela in generale. Siamo convinti che una difesa efficace debba essere costruita intorno al cliente e con il cliente”.

Aspetti pratici?

“La dimostrazione di questa strategia risiede nel fatto che periodicamente organizziamo sessioni formative per i clienti attraverso eventi serali presso le Casse dell’Associazione Raiffeisen. Nel corso di questi eventi spieghiamo ai partecipanti, in un linguaggio semplice e comprensibile, le principali tecniche delle frodi, le modalità attraverso le quali vengono realizzate nel territorio Alto Atesino e quali sono i comportamenti che ognuno deve tenere per evitare di caderne vittima”.

Obiettivo?

“Far passare il messaggio che la vera sicurezza si costruisce con il contributo di tutte parti”.

Le transazioni digitali corrono pericoli?

“Al giorno d’oggi la maggior parte delle transazioni di denaro avviene attraverso il canale telematico. A questo però, non corrisponde una netta presenza di frodi realizzate su questo canale. Infatti, accade ad esempio che la vittima decida di realizzare bonifici direttamente presso la cassa della filiale.

In queste circostanze interviene solitamente a tutela del denaro del cliente, l’atteggiamento del personale interno che è ben preparato a fornire consigli per riconoscere potenziali situazioni di rischio”.

Quindi nel futuro?

“In Raiffeisen siamo convinti che il presente e il futuro corrano sulla strada del digitale: si tratta di attrezzarsi bene e di evitare ‘inciampi’ e/o ‘forature’ indesiderate”.

Quali sistemi avete attivato per contrastarli e muoversi su internet in sicurezza?

“I sistemi di Raiffeisen a presidio dei pagamenti su Internet sono all’avanguardia e sempre aggiornati. Il principale obiettivo è proteggere il denaro dei nostri clienti. Detto questo, il contesto attuale si è velocemente evoluto anche grazie (o a causa) dell’avvento dell’Intelligenza Artificiale”.

Dunque le nuove tecnologie propongono nuove sfide?

“Le nuove tecnologie che si basano sull’Intelligenza Artificiale, stanno cambiando tanti aspetti nelle dinamiche di difesa dei confini della Banca. Mi riferisco alle importanti velocità per realizzare attacchi informatici, alla possibilità di scalare facilmente la portata stessa degli attacchi, alla facile modalità di reperimento di informazioni, alla realizzazione di tecniche di attacco sempre più sofisticate e difficili da individuare e bloccare: è un mondo che si sta sempre più evolvendo e velocemente complicando per tutti.”

In conclusione?

“La vera costante che rimane in tutto questo mutamento è il continuo impegno da parte dei professionisti di Raiffeisen nel perseguire gli obiettivi di salvaguardia del denaro dei clienti e di tutela dei dati. (p.ca.)

Raiffeisen, la sicurezza passa anche dalle filiali

La rete territoriale delle Casse Raiffeisen affianca l'innovazione digitale nella tutela dei risparmi e nella prevenzione delle frodi informatiche.



La digitalizzazione dei servizi bancari ha modificato profondamente il rapporto tra istituti di credito e clienti. Operazioni un tempo legate allo sportello vengono oggi effettuate attraverso applicazioni e piattaforme online, rendendo più rapida la gestione quotidiana del denaro.

Un'evoluzione che richiede sistemi di protezione sempre più articolati, ma anche una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. In questo scenario, il modello Raiffeisen conserva una caratteristica legata alla propria storia: la presenza capillare sul territorio altoatesino attraverso la rete delle Casse Raiffeisen. Una vicinanza che assume un significato particolare anche nella prevenzione delle frodi.

Accanto agli strumenti tecnologici di sicurezza, infatti, il personale delle filiali può svolgere un ruolo importante nell'individuare operazioni sospette e aiutare i clienti a riconoscere possibili tentativi di truffa, anche quando questi avvengono al di fuori dei canali digitali.

A questa attività si affiancano gli incontri informativi promossi dalle Casse Raiffeisen, dedicati alle tecniche utilizzate dai truffatori e ai comportamenti utili per proteggere dati personali e risparmi.

Il risultato è un modello nel quale innovazione e relazione diretta non si escludono, ma contribuiscono insieme alla sicurezza. Perché anche nell'epoca dei pagamenti digitali, il rapporto di fiducia tra banca e cliente resta un presidio fondamentale.